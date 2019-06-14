أبو الغيط يوجه رسالة شديدة اللهجة لإيران بعد الهجوم في خليج عمان

طهران(صدى):

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الجمعة، رسالة شديدة اللهجة إلى إيران ؛ مطالبهم بمراجعة أنفسهم.

وقال أبو الغيط إنه على إيران تغيير مسارها، وذلك تعليقًا على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأضاف ” أبو الغيط ” : “للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة ومهمة هي إيران “.

وتابع أمين عام الجامعة العربية : ” إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت ” ، وحذر من أن ” التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة”، ودعا إلى ضبط النفس، وذكر أن “سلوك طرف بعينه سبب لاحتدام المواجهة في منطقة الخليج “، دون ذكر هذا الطرف صراحة.