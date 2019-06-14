أبو الغيط يوجه رسالة شديدة اللهجة لإيران بعد الهجوم في خليج عمان
وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الجمعة، رسالة شديدة اللهجة إلى إيران ؛ مطالبهم بمراجعة أنفسهم.
وقال أبو الغيط إنه على إيران تغيير مسارها، وذلك تعليقًا على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
وأضاف ” أبو الغيط ” : “للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة ومهمة هي إيران “.
وتابع أمين عام الجامعة العربية : ” إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت ” ، وحذر من أن ” التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة”، ودعا إلى ضبط النفس، وذكر أن “سلوك طرف بعينه سبب لاحتدام المواجهة في منطقة الخليج “، دون ذكر هذا الطرف صراحة.
فيصل[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 11 دقيقة
صف مع قرقاش
الي بعده
باقي علي هادي منصور
بقرة الشرعيه
ههههههههه