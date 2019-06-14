الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربي إلى المريخ بالتعاون مع المملكة

أبو ظبي(صدى):

تستعد الإمارات، لإطلاق أول رائد فضاء إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة ولإجراء تجارب هناك.

وأعلن المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، الدكتور محمد ناصر الأحبابي، أن هناك تنسيق وتعاون فضائي مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة ومصر، مضيفًا أن الإمارات ستقوم ببناء وإطلاق قمر صناعي عربي بتكلفة 100 مليون درهم.

وأشار إلى أن المشروع سيخدم الدول العربية ويوفر بيانات كما سيكون منصة للتعلم والعمل الجماعي، مؤكدًا وجود برنامج فضائي طموح في الإمارات يعتمد على الشباب ويخدم كل أبناء العالم العربي.

وأفاد بأن الإمارات لديها مشروع مهم وهو ” مسبار الأمل ” وهو عبارة عن مركبة فضائية تنطلق من الأرض إلى المريخ وهو بالفعل بمثابة الأمل للشباب العربي، لافتا إلى أن حقوق المنطقة العربية في المجال الفضائي لابد أن تكون ممثلة بشكل جيد.