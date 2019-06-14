المرور: القيام بأعمال الطرق دون إبلاغ الإدارة المختصة ” مخالفة “

علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.

وذكرت أنه يجب التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

كانت الإدارة قد أكدت في وقت سابق أن الالتزام بالوقوف الصحيح يقلل الازدحام في المواقف بحيث تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ.

وشرحت الخطوات التي يجب اتباعها لعبور الازدحام المروري كترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة الأخرى، والحفاظ على الالتزام بالمسار الذي تسير فيه، وإعطاء أفضلية لعبور مركبات الطوارئ، والحفاظ على التركيز والابتعاد عن الجوال وتجنب التجاوز مع أكتاف الطريق.