8 أشهر سجن لمتهمة في قتل طالبة مصرية بعد سحلها

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا قضائيًا صادمًا على إحدى المتهمات في قتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، إذ قضت بسجنها 8 أشهر فقط.

وحكمت محكمة نوتنجهام البريطانية، على متهمة من أصل 6 فتيات أخريات بالسجن 8 أشهر، في قضية مقتل المراهقة المصرية مريم مصطفى، مؤكدة أن المتهمة القاصر ستقضي العقوبة في دار لرعاية الأحداث.

يذكر أن مريم مصطفى البالغة 18 عاما، كان قد تم الاعتداء عليها بالضرب بوحشية وسحلها قرب محطة حافلات في بريطانيا العام الماضي، وقد أصيبت بسكتة دماغية بعد فترة وجيزة من الحادثة.

وانتقلت مريم إلى رحمة الله بعد شهر من الحادثة، فيما لم توجه تهم القتل الخطأ للمشتبه بهن لأن المحققين لم يتمكنوا من إثبات صلتهن بالاعتداء على الشابة المصرية.

واعترفت الفتيات الست بارتكاب جريمة الاعتداء على المراهقة المصرية، ومن المقرر أن يحكم على 3 فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما، خلال الشهر الجاري.