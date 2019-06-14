الكلية التقنية بنجران تعلن عن بدء القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل

نجران(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بنجران عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441هـ الأحد المقبل، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى 23 من شوال, وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول يوم الخميس 24 من شهر شوال, وبدء اختبارات القبول للمرشحين من يوم الأحد 4 من شهر ذو القعدة، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق أنه سيتم إجراء الفرز للقبول المبدئي وفق معيار المفاضلة 60 % لمعدل الدبلوم، و40 % لاختبار التخصص في القبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب “برمجيات” وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، لافتاً الانتباه إلى أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.