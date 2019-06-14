جامعة طيبة بالمدينة المنورة تقدم برامج صيفية تستهدف أكثر من 1600 شاب

المدينة المنورة(صدى):

تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر, برامج تدريبية وثقافية وتعليمية خلال فترة الصيف لمجتمع المدينة المنورة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود, أن الجامعة تحرص أن تقدم الكثير من الفعاليات الصيفية إلى مجتمع المدينة، بالتزامن مع فتح باب القبول للدراسة الجامعية في التخصصات المختلفة للعام القادم, حيث أولت الجامعة اهتماماً بالشباب والشابات وعملت على تنظيم هذه البرامج التدريبية الصيفية لصقل مهارتهم وتنمية معارفهم، مبيناً أن البرامج تبدأ بعد غد الأحد وتستمر حتى نهاية عطلة الصيف مستهدفة أكثر من ١٦٠٠ شاب وشابة من مجتمع المدينة، كما ستقدم أكثر من ٢٠ برنامجاً مختلفاً ونوعياً خلال عطلة الصيف تشمل برامج ثقافية وتعليمية وأسرية.

وأضاف آل مسعود أن البرامج التدريبية تقدم من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عدد من الكليات والأقسام العلمية المتخصصة وتشمل كلية الآداب – قسم اللغات والترجمة لتقديم اللغة الإنجليزية واللغة الصينية، كما تقدم كلية إدارة الأعمال دورات في التسويق والمبيعات وكلية علوم الأسرة في الفنون والحاسب الآلي التي تقدمها كلية علوم وهندسة الحاسب وكذلك دورات في الإعلام، بالإضافة إلى كلية التربية التي تقدم عددا من الدورات الفنية.

وأكد أن عدد المدربين الذين سيقدمون الدورات 18 مدرباً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني على دعمه وتوجيهه بإتاحة هذه البرامج مجاناً للمجتمع ، وحثه على بذل الجهود في تقديم برامج مميزة لمجتمع المدينة.