طبيب المنتخب المغربي: حمد الله لم يخضع لفحص طبي في المعسكر

ماجد محمد(صدى):

صرَّح طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي، أن الدوليالمغربي عبد الرزاق حمد الله لم يخضع لفحص طبي قبل مغادرته معسكر أسود الأطلس أمس الخميس.

وكان مهاجم نادي النصر حمد الله، قد غادر معسكر منتخب بلاده قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمقرر في 21 من الشهر الجاري في مصر.

وأفادت تقارير بأن هناك خلاف بين الدولي المغربي وبعض لاعبي المنتخب، إذ لا يشعر الأول بارتياح معهم، مؤكدًا غياب الروح الجماعية.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بيانًا يوضح فيه الملابسات، إذ أكد أنه غادر للإصابة، فيما أوضح طبيب المنتخب أن حمد الله أبلغه في وقت سابق بعدم شعوره بالارتياح داخل معسكر المنتخب المغربي، وأنه سيكون غير قادر على تقديم الإضافة خلال البطولة.

وقال هيفي في تصريحات إذاعية، إن حمد الله كان يجب أن يأتي لإجراء الكشف الطبي داخل معسكر المنتخب، لكنه تخلف عن الحضور، مفضلاً الابتعاد والسكوت خلال الوقت الحالي.