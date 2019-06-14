سجون أمن الدولة بالمملكة صداع لقطر.. والخارجون منها : ” الخدمة 5 نجوم “

طلال الضوي(صدى):

يواصل الإعلام القطري كعادته أساليبه الرخيصة؛ لبث الشائعات والأكاذيب بشأن المملكة، لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي هذا الصدد بث برنامج ” في أسبوع ” المذاع على فضائية ” إم بي سي ” ، تقريرًا حول سجون أمن الدولة في المملكة، والتي اتخذها الإعلام القطري وسيلة لنشر الشائعات حول تعذيب المسجونين بداخلها.

ورد التقرير لى اتهامات قطر وأميرها المدلل ” تميم ” موضحًا أن الخارجين من سجون أمن الدولة في المملكة أكدوا أنه لا يوجد بين جدار أمن الدولة أي فرصة للتعذيب أو المعاملة السيئة.

وسلط التقرير الضوء على جهود رجال الأمن في السجون التي يسعون من خلالها لنشر البهجة بين المسجونين أنفسهم من خلال الاحتفال معهم في المناسبات كافة، وكان أخرها احتفالية عيد الفطر 2019.

وتتجاهل قطر ممارستها اللا إنسانية في حقوق مواطنيها عندما يأتي الأمر عند المملكة، فكم من بريء رُمي في سجون قطر دون سبب.