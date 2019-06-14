هواوي تناقش روسيا في نظام تشغيل Aurora مع اقتراب انفصالها عن جوجل

بكين(صدى):

تدرس الشركة الصينية ” هواوي ” ، العمل بنظام تشغيل Aurora وهو نظام تشغيل مبني على منصة Sailfish مفتوحة المصدر.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب موعد وقف تعاملاتها مع جوجل مع انتهاء المهلة، والتي تنتهي في 19 أغسطس، إذ تستعد الشركة باحتمالية فقدان ترخيص جوجل بلاي وعدم تمكن مستخدميها من تثبيت تطبيقات جوجل على هواتفها الجديدة.

وشحنت هواوي مليون جهاز مع نظام تشغيل Hongmeng OS Android، فيما لا تزال تدرس نظام تشغيل آخر هو Aurora، حيث تحدث نائب رئيس شركة هواوي جو بينج تحدث مع الوزير الروسي للتنمية الرقمية والاتصالات كونستنتين نوكوف، حول استخدام Aurora.

وكشف مصدر أن الصين تختبر بالفعل أجهزة مثبتة عليها أورورا وتناقش أيضًا إمكانية أن يكون لدى هواوي Huawei بعض من هواتفها التي يتم إنتاجها في روسيا جنبًا إلى جنب مع الرقائق والبرامج.