صور تفضح خداع النظام القطري للشيخ طلال وعائلته.. الرعب بدأ في 2007

طلال الضوي(صدى):

فضح مجلس العلاقات الأمريكية العالمية المختص في شؤون الشرق الأوسط، الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام القطري في حق زوجة وأطفال أحد شيوخ العائلة الحاكمة في قطر.

ونشر المجلس، صورًا ترصد تلك الانتهاكات التي وقعت على أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، إذ أن حياتها انقلبت إلى رعب منذ عام 2007.

وأوضح تقرير للمجلس أن النظام القطري نظر إلى الشيخ طلال بمثابة تهديد لحكومة الإمارة الصغيرة، إذ أن أي شخص، يبدو ذا حق في الحكم ويطمح إلى إحداث تغيير، يجري النظر إليه بكثير من الارتياب ويصبح بمثابة هدف للنظام.

وأكد أن النظام القطري خدع الشيخ طلال وعائلته ثم استدرجه إلى قطر ووعده بمنحه حق الميراث في أبيه، عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، لكن الوعود كانت مجرد حيلة.

وأقدم النظام، على تجريد الشيخ من كافة حقوقه، و الزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش في ظروف كارثية بجانب الحشرات وعانوا المرض دون أن يستفيدوا من الرعاية الصحية.