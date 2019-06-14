أول تعليق لشقيق منى فاروق بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيديو الفاضح

القاهرة(صدى):

أعرب مصطفى فاروق؛ شقيق الفنانة منى فاروق عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، وقال إنَّه سيجرى ترحيل شقيقته إلى قسم شرطة مدينة نصر، غداً السبت، لاستكمال إجراءات الإفراج.

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في منطقة التجمع الخامس، إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة قضية ” الفيديوهات الفاضحة ” .

وتعود الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام بعد ظهورهما في فيديو إباحي.