أخيرًا دينا الشربيني تتغزل علنًا في عمرو دياب : ” لازم يتحب “

القاهرة(صدى):

قررت الفنانة المصرية دينا الشربيني أخيرًا الاعتراف بشكل واضح وعلني بحبها للهضبة عمرو دياب عقب موجة من الغموض أحاطت بعلاقتهما.

وقالت الفنانة دينا الشربيني خلال استضافتها في أسرار النجوم على راديو ” نجوم أف إم ” ، إن شخصية الهضبة رائعة مؤكدة ” لازم يتحب “.

وأضافت : ” عمرو راجل جدع، وشهم وإيجابي ” ، لافتة إلى أنها تتخذ رأيه في العديد من الأمور الشخصية والعملية.

وعن الجوانب التي لا يعلمها الجمهور عن الهضبة، قالت ” الشربيني ” أنه يحب الحياة وهو أمر مشترك بينهما.

ولفتت إلى أنه غير لها حياتها للأفضل، فهو شخص إيجابي ودائماً ما يدفعها للأمام في حياتها.