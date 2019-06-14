تفاصيل تسليم 20 مشروعًا من ” سكني ” في 7 مناطق خلال شهر

علي القحطاني(صدى):

استمر تسليم الفلل الجاهزة في عدد من المشاريع التابعة لبرنامج ” سكني ” في مناطق المملكة، إذ تم تسليم 20 مشروعًا خلال شهر مايو الماضي تتوزع في 7 مناطق حول المملكة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأصدر برنامج ” سكني ” بيانًا صحفيًا، أكد فيه أنه تم تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية، كما شمل التسليم مشروعين في منطقة القصيم، ومنطقة جازان، بالإضافة لثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية وحائل، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأعلنت الوزارة، عن 40 مشروعاً تضم فللاً بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت عن إضافة مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، جميعها ضمن برنامج “سكني” التي أطلقت خلال عام 2017.

وأوضح البيان، أن تلك المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابطhttps://sakani.housing.sa/projects-map .

وصرَّح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، بأن الوزارة تسعى في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج “ سكني ” لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وأكد على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.