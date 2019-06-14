تفاصيل نزع ملكية أراضي شمال جدة لصالح شركة أرامكو.. يجوز التظلم

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالنيابة عصام بن سعد، نزع ملكية الأراضي التي يمر بها خط الأنابيب المزمع إنشاؤه من محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة إلى مصفاة ينبع.

وتم نزع ملكية الأراضي لصالح شركة أرامكو، حيث تضمن القرار أن تبلغ الشركة أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

وألزم القرار الشركة بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن، وذلك بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة.

وأوضح القرار أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.