مستشفى الملك خالد التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) لحملة الثانوية والدبلوم.

وأوضحت أن الوظائف هي:

كاتب عمليات – قسم العيادات الخارجية والمواعيد (OPS Clerk)، ويتطلب شهادة الثانوية العامة (أساسي) أو دبلوم سنتين في تخصص الإدارة أو إدارة المستشفيات أو الإدارة العامة أو السكرتارية (مفضل).

كاتب – وحدة جدولة غرف العمليات (Clerk)، وكاتب – وحدة المواعيد (Clerk)، وتتطلب الوظيفتين شهادة الثانوية العامة (أساسي) أو دبلوم مالية أو إدارة أعمال أو سكرتارية (مفضل).

وأكدت أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية (من مستوى متوسط إلى متقدم).

يشار إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنـــــــــا.