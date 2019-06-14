انضمام حسين الدقل وفيصل كردي إلى WWE

ماجد محمد(صدى):

انضم السعوديَّيْن حسين الدقل وفيصل كردي إلى صفوف مركز تدريبات WWE للأداء في أورلاندو.

وأعلن WWE، اليوم الجمعة، أنه تم اختيار كردي وفيصل للانضمام إلى صفوف مركز التدريب أثناء تجارب الأداء التاريخية في جدة، بعد سلسلة من التجارب خاضها حوالي 30 رياضي آخر.

وأفاد بأن التجارب التي خضع كردي وفيصل، هي ذات التجارب التي أظهرت نجم NXT الحالي منصور الشهيل، الفائز بأكبر باتل رويال في التاريخ بعرض Super ShowDown.

يشار إلى أن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ ملعب الجوهرة المشعة ” ، كانقد احتضن مؤخرًا عرض Super ShowDown، بمشاركة نجوم WWE ومنهم أندرتيكر، جولدبيرغ، راندي أورتن وتريبل إتش.