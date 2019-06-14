رجل الأمن: أعطيت حذائي للمُسنة التائهة وأوصلتها لـ ” محبس الجن “

نايف السالم(صدى):

تحدَّث رجل الأمن الذي شوهد وهو يخلع حذائه ويعطيه لمعتمرة مُسنة، ويصطحبها إلى وجهتها، عن تفاصيل الموقف.

وأوضح عطية بن أحمد الزهراني، الذي يعمل في شرطة المسجد الحرام برتبة جندي أول، أنه خلال أداء رجال الأمن مهاهم في صحن المطاف، وردت استغاثة من معتمرة تائهة فقدت ذويها.

وأشار إلى أنه اصطحبها إلى مكتب وزارة الحج وكانت درجة الحرارة مرتفعة حينها فبادر بإعطائها الحذاء للتخفيف من حرارة الأرض، ومن ثم استوقف سيارة أجرة لها لأن مكاتب وزارة الحج كانت مغلقة، حتى يتم إيصالها إلى مقر سكنها والذي تعرّف عليه من بطاقة فندقية كانت بحوزتها.

وأكد ” الزهراني ” أن رجال الأمن يقومون بمشاهد مماثلة يوميًا ، وهو جزء أعمالهم في خدمة ضيوف الرحمن.

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