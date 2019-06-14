وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للزكاة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة ، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة تحت مسمى مدير حساب (Account Manager) بالرياض؛ لحملة البكالوريوس في إدارة الأعمال .

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

الوصف الوظيفي:

مدير الحساب مسؤول عن إدارة العلاقات مع كبار دافعي الضرائب من أجل تقديم خدمات متميزة في المسائل المتعلقة بالضرائب بما في ذلك (التسجيل، الإيداع، التدقيق، التحصيل، الاستعلام، والاعتراضات) وذلك ضمن السياسات والإجراءات المعمول بها.

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل ورفع السيرة الذاتية على الرابط التالي هنــــا .