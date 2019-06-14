بالفيديو.. انهيار جسر وسقوط سيارات في نهر بالصين
تعرض جسر يمر فوق نهر نهر دونغجيانغ في مقاطعة غوان دونغ الصينية ، للأنهيار ما اسفر عن سقوط سيارات في النهار وفقدان شخصين .
وكشفت شرطة مدينة هيوان إن قطاعا طوله 120 مترا من الجسر الذي يعود بناؤه إلى سبعينات القرن الماضي، انهار في وقت مبكر من صباح الجمعة ، في غضون ثوان، دون سابق إنذار.
وأكدت ، أن حارسي أمن كانا قريبين أنقذا رجلا (44 عاما)، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين ، وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على سبب الانهيار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75355 ] نشر منذ 15 دقيقة
الصناعه الصينيه لا تدوم ,,