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بالفيديو.. انهيار جسر وسقوط سيارات في نهر بالصين

بالفيديو.. انهيار جسر وسقوط سيارات في نهر بالصين
بكين(صدى):

تعرض جسر يمر فوق نهر نهر دونغجيانغ في مقاطعة غوان دونغ الصينية ، للأنهيار ما اسفر عن سقوط سيارات في النهار وفقدان شخصين .

وكشفت شرطة مدينة هيوان إن قطاعا طوله 120 مترا من الجسر الذي يعود بناؤه إلى سبعينات القرن الماضي، انهار في وقت مبكر من صباح الجمعة ، في غضون ثوان، دون سابق إنذار.

وأكدت ، أن حارسي أمن كانا قريبين أنقذا رجلا (44 عاما)، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين ، وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على سبب الانهيار.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75355 ] نشر منذ 15 دقيقة

الصناعه الصينيه لا تدوم ,,

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