أسرار صادمة .. إيران دفعت بريطانيا للموافقة على الاتفاق النووي بعملية إرهابية

نايف السالم(صدى):

كشفت صحيفة التليغراف البريطانية، عن ظروف اتخاذ بريطانيا قرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، والذي أبرز عوامل صادمة دفعت بريطانيا للتوقيع عليه.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الاتفاق النووي الإيراني الذي دعا إليه الأمريكي السابق باراك أوباما بالمشاركة مع روسيا وفرنسا وألمانيا والصين وبريطانيا، لم توقع عليه بريطانيا بكامل إرادتها بينما كانت تحت التهديد.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أنه قبل توقيع الاتفاق ، مولت إيران وجهّزت عملية إرهابية ضخمة في لندن، وهو الأمر الذي تمّ كشفه من قِبل أجهزة الاستخبارات البريطانية في ذلك الوقت، لافتًا التقرير إلى أن السبب في ذلك هو الضغط على بريطانيا من أجل التصديق على الاتفاقية، والتي كانت قد تمّ الاستقرار على بنودها في ذلك الوقت.

وصدم التقرير الجميع بأن المسؤولين البريطانيين الذين كانوا على علم بالمؤامرة الإرهابية، قرروا أن تظل المؤامرة الإيرانية سرًا ، وذلك رغم تأكدهم من أنها أعدت بالفعل لعملية متطرفة ضخمة باستخدام عناصرها الممولة داخل الأراضي البريطانية، لكي يمر الاتفاق بسلام.