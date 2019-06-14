ترامب قد يستغرق 10 دقائق فقط لإطلاق صاروخ نووي (فيديو)

واشنطن(صدى):

كشف الباحث في العلوم الدكتور محمد العنزي، اليوم الجمعة، عن الوقت الذي قد يستغرقه قرار الرئيس الأمريكي بإطلاق صاروخ نووي اتجاه أي دولة.

وقال ” العنزي ” في فيديوجراف له، إن الأمر قد لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، بل أقل، موضحًا مراحل القرار منذ إبلاغ الرئيس به وحتى إطلاقه.

ولفت إلى أن أوامر الرئيس الأمريكي بإطلاق صاروخ نووي لا يوجد فيها تراجع في حالة وجود معارضين من المستشارين.

وإليكم التفاصيل في الفيديو.