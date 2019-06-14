ابتسامة مرتكب مذبحة نيوزيلندا أثناء محاكمته تثير الشكوك

ويلينغتون(صدى):

أثارت ابتسامة مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة نيوزيلندا” ارتياب أهالي واقارب الضحايا.

وشهدت محاكمة مرتكب مذبحة نيوزيلندا الاسترالي ارتسام ابتسامة غير مريحة على وجه المتهم الذي أثبتت الفحوصات الطبيبة النفسية أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وفي السياق ذاته قال محاممي مرتكب مذبحة نيوزيلندا أنه يدفع ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، بينما اكتفى المتهم بالصمت.

يذكر أنه حضر الجلسة ما يقارب من 80 ناجيًا من مذبحة نيوزيلندا، وأقرب الضحايا، وحدد القاضي جلسة بدء المحاكمة في 4 مايو 2020.