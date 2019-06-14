3 حلول سهلة للتعامل مع الزوج الغير ناضج

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الاجتماعية ، عن عدد من الحلول التي تتبعها السيدة في تعاملها مع زوجها الغير ناضج ، مُشيرين إلى أن هذا الشخص يكون غير ناضج عاطفيًّا ، يصرخ ويبكي، عصبيّ المزاج ودائمًا يلقي باللوم على زوجته في كلّ المشاكل .

إليك نصائح تساعدك بالتّعامل معه:

توقّفي عن معاملته كالطفل : عندما يتصرّف زوجك كالطفل، مثل الشكوى بصوت ضعيف من صعوبة وظيفته، أو مدى ظلم العالم، أظهري تعاطفاً، ولكن دون القفز لمحاولة حل مشكلته، ولا تحاولي فتح مناقشة عن متاعبه، لأنها ستتحوّل إلى جدال عن مدى فهمك له وما الذي يمر به.

ولكن أحياناً يمر زوجك بالفعل بيوم عصيب ويحتاج إلى دعم، يمكنك تقديم الدعم له ومحاولة الحديث معه، ولكن إذا تعامل معكِ بعدم نضج، وسخر منكِ أو اتهمك أنكِ لا تفهمين ما يمر به، فأغلقي الحوار، وأخبريه أنكِ لا تفضّلين الحديث معه عندما يتحدث بهذه الطريقة، واتركي الغرفة.

اتركيه يواجه الواقع : اتركي زوجك يعاني من عواقب اختياراته غير الناضجة، على سبيل المثال خرج ليسهر مع أصدقائه، ولم يستطع الاستيقاظ لحضور مباراة طفلكما، لا تحاولي التستر عليه وتقديم أعذار للطفل، اتركيه يتحمّل مسؤولية اختياره ويتحدّث مع الطفل بنفسه. إذا كان زوجك غير ناضج في قراراته المالية، فأخبريه أنه من الحكمة تحديد جزء من الأموال لتغطية نفقات الأسرة، قبل أن يبدأ بالإنفاق التقديري.

خذي الطريق السريع : لا تغرقي في مستوى عدم نضجه، عندما يبدأ زوجك بالصراخ أو إلقاء اللوم عليكِ، قد ترغبين في إخباره بأن طريقته غير ناضجة وأن عليه تغييرها.. لا تدخلي في هذه المناقشات العديمة الفائدة، ولكن تحدّثي بصرامة واختصار، بأنكِ تفضّلين التعامل مع الخلافات بطريقة ناضجة، وعندما يكون مستعداً للتعامل بنفس الأسلوب، فإنكِ ستكونين حاضرة.