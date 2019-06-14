جامعة حفر الباطن توفر 105 وظيفة أكاديمية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة حفر الباطن، عن توفر 105 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس والماجستير، من خلال توفر مقاعد ابتعاث في (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي) للعام الجامعي 1441هـ، وللحصول على درجة الدكتوراه.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف في كليات (الهندسة، المجتمع، علوم وهندسة الحاسب الآلي، العلوم، العلوم الطبية، الصيدلة، إدارة الأعمال، كلية الآداب).

وتضمنت شروط التقديم: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً طبياً، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً في القطاع الحكومي.

وبيَّنت أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ الساعة 8:00 صباحاً وينتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/22هـ.