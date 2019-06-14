” الإنتربول ” يعلن عن اعتقال مشتبه به في اعتداءات سريلانكا

وكالات(صدى):

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين في اعتداءات سريلانكا.

وكشفت مصدر في الإنتربول، أنه أُلقي القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، البالغ من العمر 29 عاما، سريلانكي الجنسية، والذي كان هاربا في بلد شرق أوسطي، برفقة 4 آخرين.

يشار إلى أنه في 21 أبريل الماضي، ضربت سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح، حيث لقي 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.

من جانبه، أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابية مسؤوليته عن 8 تفجيرات انتحارية مُنسقة، استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فخمة في أنحاء سريلانكا.