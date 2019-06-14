بالفيديو.. رياح هابطة وسحب رش شمال الرياض
وثَّق مقطع فيديو، هبوب رياح هابطة مع سحب رش خفيف جدًا شمال الرياض، وذلك اليوم الجمعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا يفيد بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة تُصحب بتدني في مدى الرؤية وذلك حتى التاسعة مساء اليوم الجمعة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5839 ] نشر منذ 21 دقيقة
للهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5839 ] نشر منذ 21 دقيقة
للهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ