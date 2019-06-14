أول صورة تشويقية لسيارة الـ SUV الكهربائية من فيسكار

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة فيسكار ، عن جزء من التصميم الخلفي لسيارة الـ SUV الكهربائية القادمة الخاصة بها ، عبر عدد من الصور قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

حيث نشر مؤسس الشركة، هنريك فيسكار، الصور وهو يعرض السقف العائم مع اللوحة القابلة للإزالة كهربائياً والمنبثقة، ومقابض الأبواب المضيئة، والمصابيح الخلفية الرقيقة التي تمتد عبر المصدات، والإشارات الخلفية المثبتة على أعمدة D.

ويرافق هذا التشويق تعليق توضيحي أعلن فيه السيد فيسكر أن سيارة الركوب العالي ذات الانبعاثات الصفرية ستظهر لأول مرة في شهر ديسمبر، مطمئناً أن سعر الـ 40 ألف دولار (150 ألف ريال) لا يزال قائماً.

وبصرف النظر عن إشارات الانعطاف المعقدة، فإن السيارة التي لم يتم تسميتها بعد ستحتوي على شبك أمامي كبير في المصد الأمامي ومصابيح أمامية صغيرة مع مصابيح LED DRL ومصابيح تشغيل ثانوية مدمجة في النصف السفلي من الطرق الأمامي، كما تم معاينة الزجاج الامامي، بالإضافة إلى جنوط مقاس 22 بوصة اختيارية.

وسيتم توفير الطاقة من خلال محركين كهربائيين، أحدهما على كل محور، مدعوماً ببطارية بقدرة 80 كيلوواط في النموذج الأساسي، والتي ستوفر نطاقاً تقديرياً يبلغ 483 كلم لكل شحنة.

وسيبدأ الإنتاج الكامل لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية في الأشهر القادمة وسيتم تصنيعها في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الشركة لم تقرر بعد الموقع الدقيق لموقع الإنتاج.