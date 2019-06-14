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شاهد.. جولة في مطار أبها بعد إسقاط 5 طائرات ” درون ” استهدفته

شاهد.. جولة في مطار أبها بعد إسقاط 5 طائرات ” درون ” استهدفته
أبها(صدى):

شهدت صالة المغادرة بمطار أبها سير الحركة بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، بعد اعتراض 5 طائرات ” درون ” استهدفته.

وكانت قناة ” العربية ” أوضحت أنه فور ورود بلاغ بمحاولة استهداف المطار تم إعلان حالة الطواريء بمطار أبها.

وقالت ” العربية ” إنه بعد ساعة عادت الأمور لطبيعتها بعد إسقاط 5 طائرات، وعلى الفور رفعت حالة الطواريء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75350 ] نشر منذ 32 دقيقة

رحمتوا وتهاونتوا لهم كثير .. والله كثير ..

[ عدد التعليقات: 5839 ] نشر منذ 19 دقيقة

للهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ

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