شاهد.. جولة في مطار أبها بعد إسقاط 5 طائرات ” درون ” استهدفته

أبها(صدى):

شهدت صالة المغادرة بمطار أبها سير الحركة بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، بعد اعتراض 5 طائرات ” درون ” استهدفته.

وكانت قناة ” العربية ” أوضحت أنه فور ورود بلاغ بمحاولة استهداف المطار تم إعلان حالة الطواريء بمطار أبها.

وقالت ” العربية ” إنه بعد ساعة عادت الأمور لطبيعتها بعد إسقاط 5 طائرات، وعلى الفور رفعت حالة الطواريء.