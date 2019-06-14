شاهد.. جولة في مطار أبها بعد إسقاط 5 طائرات ” درون ” استهدفته
شهدت صالة المغادرة بمطار أبها سير الحركة بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، بعد اعتراض 5 طائرات ” درون ” استهدفته.
وكانت قناة ” العربية ” أوضحت أنه فور ورود بلاغ بمحاولة استهداف المطار تم إعلان حالة الطواريء بمطار أبها.
وقالت ” العربية ” إنه بعد ساعة عادت الأمور لطبيعتها بعد إسقاط 5 طائرات، وعلى الفور رفعت حالة الطواريء.
جولة للعربية داخل #مطار_أبها صباح اليوم الجمعة pic.twitter.com/T2mLQf7vyf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 14, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75350 ] نشر منذ 32 دقيقة
رحمتوا وتهاونتوا لهم كثير .. والله كثير ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5839 ] نشر منذ 19 دقيقة
للهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ