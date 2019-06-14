قبل زواجها بفترة قصيرة .. فتاة تتفاجأ بنمو قرن على رأسها

واشنطن(صدى):

تعرضت فتاة أمريكية تٌدعى ” ليزا ” لحالة طبية نادرة ، حيث تفاجأت بنمو قرن على راسها ما جعلها تشعر بالهلع الشديد .

فبينما كانت تعيش حياة طبيعية وتستعد للزواج من خطيبها بعد علاقة دامت 5 سنوات، فوجئت ليزا ، بنمو قرن على رأسها ما جعلها تشعر بالهلع الشديد.

وتوجهت على إثر ذلك إلى الطوارئ ، كما تابعت حالتها طبيبة الجلد الشهيرة ساندرا لي مقدمة أحد البرامج الصحية على شاشة قناة TLC.

وقالت ليزا خلال إحدى حلقات برنامج طبيبة الجلد الشهيرة ساندرا لي ، “لا أريد أن يرى أحد ذلك. ولهذا أخبئ القرن بواسطة شعري. الأمر فظيع جداً. جدياً، من يمكنه أن يرى قرناً يخرج من رأسه؟ كان يكبر يوماً بعد يوم ويؤلمني أحياناً”.

وبعد إخضاعها للفحوصات اللازمة أشارت الطبيبة إلى انها تواجه مثل هذه الحالة للمرة الأولى. وتبين أن ظهور القرن الجلدي نتج عن تراكم كيراتين الشعر، وتم استئصاله لتواصل المرأة حياتها الطبيعية.