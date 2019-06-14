بالصور.. أعمال تخريبية لمجسمات جمالية تحت الإنشاء تغزو محايل

أبها(صدى):

شهدت محايل العديد من الأعمال التخريبية للمرافق والممتلكات العامة مما أثار غضب الأهالي.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع إنه هناك مجموعة قامت بتخريب عدد من المجسمات الجمالية في الشوارع، حيث امتد التخريب إلى أحد المجسمات الجمالية بالمحافظة، يحمل اسمها ويقع بمطل الحيلة الغربي، ويعتبر ضمن مشاريع البلدية ولا يزال العمل جاريًا به.

ولفت إلى أنه تم ضبط واقعة العبث والرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأبدى ” آل مصمع ” إنزعاجه من هذا التدمير والتخريب المتكرر للمتلكات العامة التي كلفت الدولة الكثير.

وأوضح أن العبث بالمنجزات والممتلكات العامة طال عددًا من الحدائق والألعاب وملاعب الكرة ودورات المياه التي تعرضت للتكسير والكتابة على أسوارها.

وأكد على أنه جاري ضبط كاميرات المراقبة التي تعرضت للتخريب بسبب الصواعق والأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية؛ في إجراء يهدف إلى رصد المخربين.