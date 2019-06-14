ناقلة نفط كويتية تصطدم بباخرة سنغافورية في بنجلاديش

وكالات(صدى):

تعرّضت الناقلة الكويتية ” برقان ” إلى حادث تصادم مع باخرة الحاويات السنغافورية ” إكسبرس ماھاناندا ” .

وكشفت شركة النفط الكویتیة، أن الحادث وقع الیوم الجمعة في میناء شیتاجونج في بنجلادیش، وذلك بعد أن أتمت ” برقان ” عملیة تفریغ شحنتھا بشكل طبیعي وآمن في میناء شیتاجونج.

وأشارت إلى أن الحادث وقع أثناء مغادرة الناقلة للمیناء بإشراف وإرشاد كاملین من سلطة المیناء حسب إجراءات وقوانین الملاحة العالمیة؛ وذلك نتیجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة.

وشدّدت على أن الحادث لم یتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشریة من جمیع الأطراف وأن الوضع تحت السیطرة.

وأفادت بأن عملیات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدیة خدماتھا الطبیعیة كالمعتاد، مؤكدة أنه سیتم إجراء التحقیق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه واتخاذ كل الإجراءات القانونیة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا.