وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، وظائف شاغرة في عدة مجالات وظيفية، للعمل في المستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة .

وأكدت أن الوظائف بالمسميات التالية (أخصائي تصوير أشعة مقطعية، وسائق، وبناء ثاني، ومُنسق الحفاظ على الدم، وكبير السائقين، وأخصائي تقنية قلب وأوعيه دموية، ومُمرض أول، واستشاري مشارك أورام طبية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

ومن الوظائف في الرياض:

أخصائي تصوير أشعة مقطعية (Computed Tomography Technologist) ، سائق (Driver) ، بناء ثاني (Mason II) ، مُنسق الحفاظ على الدم (Blood Conservation Coordinator) ، وكبير السائقين (Senior Driver).

ومن الوظائف في جدة:

أخصائي تقنية قلب وأوعيه دموية (Cardiovascular Technologist, Non-Invasive) ، مُمرض أول (Staff Nurse I) ، واستشاري مشارك أورام طبية (Associate Consultant, Medical Oncology).

ويتم التقديم من خلال البحث عن مسمى الوظيفة في خانة البحث اضغط هنــــــا .