بعد بيان الترفيه.. ” ني يو ” يعتذر بعد إلغاء حفل افتتاح الملهى
قدّم الفنان الأمريكي المعروف ” ني يو “ ، اعتذاره لجمهوره في المملكة، بعد إلغاء حفله في المملكة، والخاص بافتتاح ملهى ليلي.
وقال ” ني يو “ ، إنه يعتذر لسكان السعودية عن إلغاء الحفل الذي كان سيحييه، وأنه كان في طريقه إلى الملهى الليلي الجديد قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء الحفل.
يشار إلى سلسلة ملاهي ” وايت “ الشهيرة، كانت قد أكدت إنهاء استعداداتها لافتتاح أول فرع لها في مدينة جدة مساء الأربعاء بمشاركة الفنان ” ني يو “ .
وأصدرت الهيئة العامة للترفيه بياناً تؤكد فيه إنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي، كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.
لللل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 11 دقيقة
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