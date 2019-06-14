بعد بيان الترفيه.. ” ني يو ” يعتذر بعد إلغاء حفل افتتاح الملهى

أميرة خالد(صدى):

قدّم الفنان الأمريكي المعروف ” ني يو “ ، اعتذاره لجمهوره في المملكة، بعد إلغاء حفله في المملكة، والخاص بافتتاح ملهى ليلي.

وقال ” ني يو “ ، إنه يعتذر لسكان السعودية عن إلغاء الحفل الذي كان سيحييه، وأنه كان في طريقه إلى الملهى الليلي الجديد قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء الحفل.

يشار إلى سلسلة ملاهي ” وايت “ الشهيرة، كانت قد أكدت إنهاء استعداداتها لافتتاح أول فرع لها في مدينة جدة مساء الأربعاء بمشاركة الفنان ” ني يو “ .

وأصدرت الهيئة العامة للترفيه بياناً تؤكد فيه إنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي، كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.