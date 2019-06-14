مجلس الوزراء يقرر تمديد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل

علي القحطاني(صدى):

قرّر مجلس الوزراء، تمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل، لوضح الشريحة الإلكترونية، لمدة عام إضافي.

يأتي التمديد في إطار التطبيق الإلزامي، لوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

يشار إلى أن المهلة كانت قد انتهت خلال العام الجاري ١٤٤٠هـ، لكن تقرّر تمديدها إلى عام إضافي.

وجاء نص القرار الجديد، أن يتم تنفيذ البند أولًا في القرار، والذي نص على ” إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار ” والذي صدر في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٣٩هـ؛ وبذلك يصبح التطبيق إلزاميًّا في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٤١هـ.