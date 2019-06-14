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بالفيديو.. أمطار وثلوج بخميس مشيط

بالفيديو.. أمطار وثلوج بخميس مشيط
علي القحطاني(صدى):

تدالو رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة تساقط الثلوج بخميس مشيط.

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط والجنوبي منه، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية ، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75342 ] نشر منذ 25 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

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