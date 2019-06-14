أرهابي لمحكمة مغربية: الأفضل قتل الرجال وليس النساء

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت محاكمة قتلة سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب ، ضجة واسعة عقب تصريح أحد القتلة بأنه ” كان من الأفضل قتل الرجال وليس النساء ” .

حيث أنكر 12 متهما لدى مثولهم، أمس الخميس، أمام المحكمة أية صلة لهم بقتل السائحتين، رغم صلاتهم بالقتلة، في حين أكد بعضهم موالاته لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، ولكن أحد المتهمين صدم الحاضرين داخل المحكمة بالقول: ” كان من الأفضل قتل رجال وليس نساء ” .

وأكد سعيد توفيق (23 سنة) الجندي السابق أنه ” مقتنع ” بفكرة ” الجهاد ” ، وأنه تواصل مع جماعات متطرفة في أفغانستان على الخصوص، بينما نفى متهمون آخرون أن يكونوا حاملين لأفكار ” جهادية ” ، وإن أقروا بوجود علاقات لهم مع المتهمين الرئيسيين.

وتحاكم السلطات المغربية 24 متهما منذ مايو الماضي أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب الرباط، يتهمون بالانتماء لخلية إرهابية يقودها شاب لم يتجاوز عمره 25 سنة، وقد اعترف أمام المحكمة بدوره في تنفيذ الجريمة خلال الجلسة الماضية.

وقتلت الطالبتان، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) في ديسمبر الماضي، في منطقة جبلية بجنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة ، حيث تم تصوير عملية ذبحهما ونشر التسجيل على صفحات داعش .

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام، حيث لا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.