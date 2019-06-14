قصة أول شرطية أميركية محجبة تشعل السوشيال ميديا
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأول شرطية أميركية محجبة، واتضح أن الفتاة من أصل عربي وأنها أميركية من جذور فلسطينية.
وبدت في الصورة إلى جانب زميلات لها بعد أدائها القسم خلال حفل تخرجها من أكاديمية الشرطة، والذي أقيم في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.
وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بجرأة سيرين التي تمكنت من اجتياز اختبارات القبول في هذا السلك الأمني، مع التزامها بارتداء الحجاب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75360 ] نشر منذ 8 ساعات
موفقه خير ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا هو الفرق بين دول ديموقراطية تتيح لشبابها/ فتياتها حرية ممارسة شعائرهم الدينية ودول قمعية أخري تُجبر شبابها / فتياتها بالإنغماس في الترفيه والانحلال الأخلاقي.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6525 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقها
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5843 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالتوفيق ,,