قصة أول شرطية أميركية محجبة تشعل السوشيال ميديا 

واشنطن(صدى):

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأول شرطية أميركية محجبة، واتضح أن الفتاة من أصل عربي وأنها أميركية من جذور فلسطينية.

وبدت في الصورة إلى جانب زميلات لها بعد أدائها القسم خلال حفل تخرجها من أكاديمية الشرطة، والذي أقيم في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بجرأة سيرين التي تمكنت من اجتياز اختبارات القبول في هذا السلك الأمني، مع التزامها بارتداء الحجاب.