أرامكو تكشف عن العوامل المؤثرة في سعر البنزين ومعنى المرجعية الدورية

عادل الحربي(صدى):

عرفت شركة أرامكو، عبر موقعها الرسمي ، أن المراجعة الدورية لأسعار الوقود تٌعني بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

وأضافت ، مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.

ووفرت ” أرامكو ” للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع ” أرامكو ” على الرابط التالي من هنـــــا .