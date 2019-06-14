وفاة مدير جامعة الطائف الأسبق بعد معاناة مع المرض

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتقل عبدالإله باناجه، مديرجامعة الطائف الأسبق، إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الجمعة بعد معاناة مع المرض.

وسُيصلى على الفقيد صلاة العصر بمسجد ” الجفالي ” ، ويٌدفن بجدة في مقابر امّنا حواء.

يُذكر أن ” باناجه ” عيّن مديراً مؤسساً لجامعة الطائف 1426هـ، وظل فيها قرابة الـ 11عامًا شهدت خلالها قفزات هائله في المسيرة العلم وانجاز الكثير من المشروعات.

كما أطلق عدد من الاقسام والكليات التي تسلح خريجهابا لعلم والمعرفة.