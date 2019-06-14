أول تعليق لهيا الشعيبي على سخرية بدر صالح من برنامجها الرمضاني  

خالد الظفيري(صدى):

علقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على سخرية الإعلامي بدر صالح، خلال برنامجها الرمضاني ” فانوس هيونة “ ، قائلة إن لها متابعين في أمريكا.

أشارت الشعيبي إلى أنها لا زالت تتمالك نفسها، رغم أن هذه هي المرة الثانية التي يهاجمها فيها بدر صالح، مطالبةً بدر صالح، بالمقارنة بين عدد متابعيه في مواقع التواصل وبين متابعيها، ويقرر إذا كان كلامها صحيحًا أم لا.

وأوضحت الشعيبي: ” حتى الآن أحترمك ولكن ما تفعله عيب، لأنه ما هو رجولة، وأنت تعرف ما أقصد “ .

وكان بدر صالح، سخر من تصريح هيا الشعيبي خلال استضافتها للإعلامي صالح راشد، بأن برنامجها وصل للعالمية، قائلا: ” هما الأمريكان تركوا كل برامجهم من ذا فويس، وNFL، والسوبر بول، وأمريكان جوت تالنت، ونزلوا عرب سات علشان يشوفوا حلقة هيونة “ .