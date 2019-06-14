خطأ إملائي لترامب يثير السخرية عبر الانترنت

واشنطن(صدى):

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذف تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عقب تعرضه للسخرية بعدما أخطأ في كتابة ” ويلز “ ، وكتب بدلًا منها ” الحيتان “ .

حيث كتب ترامب ” Whales “ بدلًا من ” Wales “ عند الإشارة إلى لقب الأمير تشارلز، وكان غرد ترامب قائلًا: ” ألتقي وأتحدث مع الحكومات الأجنبية كل يوم، لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا، وأمير ويلز، ورئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء إيرلندا، ورئيس فرنسا ورئيس بولندا.. تحدثنا عن كل شيء “ .

وأثار الخطأ الإملائي لترامب، سخرية واسعة على الإنترنت، وكتب أحد النشطاء على تويتر: ” من التالي؟ ملكة النحل؟ رئيس وزراء الفيلة؟ كينغ كونغ؟ “ .

وأشار آخرون إلى أن ملكة إنجلترا ليست اللقب الصحيح للملكة إليزابيث الثانية، التي هي في الواقع ملكة المملكة المتحدة، ورغم أن ترامب كتب ” U.K. “ بين قوسين.

وكتب أحدهم: ” سنذهب مباشرة لاجتماع ترامب بأمير الحيتان “ ، فقام ترامب في وقت لاحق بحذف التغريدة واستبدلها بالحروف الصحيحة لكلمة ” ويلز “ .