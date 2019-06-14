” ترامب ” يوجه اتهام صريح لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهام صريح لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان .

وقال ” ترامب ” ، في مقابلة مع ” فوكس نيوز ” اليوم الجمعة، ان إيران هي نفذّ الهجوم ، مشيراً إلى أن صور ناقلتي النفط تظهر ذلك .

وتطرق إلى امتلاك إيران للأسلحة النووية مشدداً على أن واشنطن لن تسمح بذلك .

وأكد على أن مضيق هرمز لن يُغلق بسبب تلك الأحداث وإذا تم ذلك فلن يستمر الأمر طويلاً .

وفي رده على سؤال بشأن كيفية كبح إيران ، قال ترامب ” سنرى ” ، دون إبداء إجراءات معينة .