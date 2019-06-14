” ترامب ” يوجه اتهام صريح لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان
وجه الرئيس الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهام صريح لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان .
وقال ” ترامب ” ، في مقابلة مع ” فوكس نيوز ” اليوم الجمعة، ان إيران هي نفذّ الهجوم ، مشيراً إلى أن صور ناقلتي النفط تظهر ذلك .
وتطرق إلى امتلاك إيران للأسلحة النووية مشدداً على أن واشنطن لن تسمح بذلك .
وأكد على أن مضيق هرمز لن يُغلق بسبب تلك الأحداث وإذا تم ذلك فلن يستمر الأمر طويلاً .
وفي رده على سؤال بشأن كيفية كبح إيران ، قال ترامب ” سنرى ” ، دون إبداء إجراءات معينة .
الواقع[ عدد التعليقات: 7065 ] نشر منذ 31 دقيقة
المشكلة ان رؤساء أمريكا غير ثابتين على سياسات واضحة في هذا الملف غدا يغادر ترامنب وياتي مثل سابقه أوباما الذي منح إيران نفوذا وتمدد لم تتوقعه إيران نفسها لذلك يجب الحذر والاستعداد لهم وتوقع الاحتمال الاسواء في المواجهة مع العدو