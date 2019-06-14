بالفيديو.. ميزة جديدة لإطالة عمر البطاريات بهواتف ” آيفون “

وكالات(صدى):

سلط خبراء التقنية الضوء على ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف ” آيفون ” .

وعن هذه الميزة، فهي تسمى بـ ” optimized battery charging ” في نسخة ” ios-13 ” ، حيث ستطرح الخريف القادم لتقلل من سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.

وفيما يتعلق بتفعيل هذه الميزة، فيمكن ذلك من قائمة الإعدادات في قسم ” Battery Health ” حيث سيقوم الهاتف بشحن 80% من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل.

أما الـ 20% المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، وما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل؛ الأمر الذي يقصر من عمرها الافتراضي.

ومن المتوقع أن يصل ” ios-13 ” إلى العديد من هواتف ” أبل ” والتي منها “آيفون-SE” و”آيفون-7″ و ” 7plus ” ، و ” آيفون-8 ″ و ” 8 plus ” و ” 6s ” و “ x ” ، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة “ آيبود ”.