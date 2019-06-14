طبيبة في بلاغ رسمي: زوجي يهددني بنشر صوري الخاصة على مواقع إباحية

القاهرة(صدى):

أقدمت طبيبة مصرية على شكوى زوجها في بلاغ رسمي بالشرطة تتهمه فيه بتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع إباحية بسبب إصرارها على طلب الطلاق وعزمها اللجوء إلى القضاء.

وكشفت الزوجة في بلاغها عن معاناتها من زوجها الغريب بعد 7 شهور فقط من الزواج ، وقالت :

حظي التعيس أوقعني مع رجل لا يراعي حق الله في فبعد فترة تعارف قصيرة تزوجته لأعيش 7 شهور زواج خرجت منها مدمرة نفسيا وجسديا من كثرة إيذائي .

وتابعت : عندما حولت الطلاق ثار جنونه وهددني بفضحي ونشر الفيديوهات الخاصة التي تجمعني به .

كما كشفت عن إبتزازه له مادياً ونفسياً خلال جلسة تسوية حل المنازعات الأسرية وأنه تركها معلقة رافضاً الطلاق لمدة عامين .

وقالت : واصل ملاحقته المستمرة لى وتحريض بلطجية لإيذائي ومحاولة إجباري على الصلح والعودة له .