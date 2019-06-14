” الصحة ” تدعو للتبرع بالدم وتوضح كيف ينقذ دم متبرع واحد حياة 3 أشخاص

عادل الحربي(صدى):

شاركت وزارة الصحة في إحياء اليوم العالمي بالتبرع بالدم تحت شعار ” دم آمن للجميع ” .

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي الخطوات التي تتم بعد الحصول على دم المتبرع وكيف يسهم في إنقاذ حياه المريض وثلاثة مرضى في كثير من الأحيان .

وبينت الوزارة أنه يتم سحب حولي 450 مليمتر من دم المتبرع في أكياس ذات نظام معقم ومغلق ،ثم يتم نقل وحدات الدم إلى المختبر لإجراء الفحوص اللازمة .

وتابعت ان المختبر يعمل على فصل وحدات الدم إلى ثلاث مكونات “خلايا دم حمراء وبلازما وصفائح دموية ” ليتم فحصها واختبار جودتها ومطابقتها للمعايير وتخزينها وفقاً لمدة الصلاحية والتي لا تتجاوز بضعة أيام .

واكدت ان دماء المتبرع من الممكن أن تنقذ 3 أشخاص دفعة واحدة ، داعية الراغبين في معرفة احتياجات بنوك الدم عبر تطبيق وتين على موقع التراسل الفوري “واتسآب “.