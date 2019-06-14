بالفيديو.. نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بغنائها مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

أشعلت النجمة نانسي عجرم ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مواقع فيديو لحفلها الأول بالمملكة أمس ضمن فعاليات ” موسم جدة ” الفني .

حيثاحتضنت نانسي، بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، في حفلها بعدما تفاعلوا معها إذْ صعدت الطفلة داليا باسنان، على المسرح وغنت معها أغنية ‘‘ ما تيجي هنا ’’ .

وتراقصت الطفلة داليا، مع نانسي في حفلها الذي أُقيم على المسرح الروماني، في الواجهة البحرية بمدينة جدة، حيث أعربت الطفلة عن محبتها لفن نانسي عجرم، والتي بدورها دعتها للغناء معها.

ومن جانبها أعربت نانسي، عن سعادتها بأول حفل لها في المملكة، موجهًة الشكر للمسؤولين على الحفل، والجمهور السعودي الذي حضر الحفل.