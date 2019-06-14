وائل جسار يشعل حفله الجماهيري في جدة بأغنية ” نسم علينا الهوى “

أميرة خالد(صدى):

تألق الفنان اللبناني وائل جسار، في حفله الغنائي الذي أُقيم في المملكة، ضمن فعاليات موسم جدة، وسط حضور جماهيري حاشد في جدة.

وطرح وائل جسار باقة من أفضل أغانيه، بدأها بأغنية ” غريبة الناس “ ، كما رحبّ جسار بجمهوره في الحفل، قائلًا: تحية كبيرة للسعودية التي ترفع رأس العرب دائمًا، وشكر خاص للقائمين على هذا الحفل نورتوني وشرفتوني “ .

وواصل جسار أغانيه بـ ” جرح الماضي، خلي الفراق “ ، وغيرها، حيث أبدع في أغنية ”نسّم علينا الهوى“، للفنانة الكبيرة فيروز، بالإضافة إلى أغنية ” زي الهوى “ ، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.