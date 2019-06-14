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بالفيديو.. لحظات مؤثرة لرد فعل أم سورية شاهدت فيديو مقتل ابنها

بالفيديو.. لحظات مؤثرة لرد فعل أم سورية شاهدت فيديو مقتل ابنها
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة في جلسة النطق بالحكم على قاتل الطالب السوري ” ضياء بركات ” وزوجته وشقيقتها .

وتعرضت والدة المجني عليه السورية للإنهيار وفقدان الوعي خلال عرض الدليل ضد الجاني وهو فيديو يوثق حادث إطلاق النار عليهم ، فيما كان والده يحاول إفاقتها وإعطائها الماء.

ووفقاً لوسائل عالمية فإن هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيه السيدة الفيديو المؤلم .

وكان الضحايا هم ضياء بركات، 23 عاماً، طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا وزوجته يسر أبو صالحة، 21 عاماً، وأختها رزان 19 عاماً طالبة بالجامعة .

ووقع الحادث عام 2015 بسبب خلاف على مكان وقوف السيارة ، في جريمة وصفها أوباما بالقتل الوحشي والشنيع .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75494 ] نشر منذ يومين

اللهم اربط على قلبها وعوضها خيراً واحسن خاتمتنا وخاتمتها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 6614 ] نشر منذ يومين

الله المستعان

[ عدد التعليقات: 13508 ] نشر منذ يومين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الله يرحمه ويجبر كسر اهله

[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ يومين

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يصبر قلبها على فراقه

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