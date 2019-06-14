بالفيديو.. لحظات مؤثرة لرد فعل أم سورية شاهدت فيديو مقتل ابنها

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة في جلسة النطق بالحكم على قاتل الطالب السوري ” ضياء بركات ” وزوجته وشقيقتها .

وتعرضت والدة المجني عليه السورية للإنهيار وفقدان الوعي خلال عرض الدليل ضد الجاني وهو فيديو يوثق حادث إطلاق النار عليهم ، فيما كان والده يحاول إفاقتها وإعطائها الماء.

ووفقاً لوسائل عالمية فإن هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيه السيدة الفيديو المؤلم .

وكان الضحايا هم ضياء بركات، 23 عاماً، طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا وزوجته يسر أبو صالحة، 21 عاماً، وأختها رزان 19 عاماً طالبة بالجامعة .

ووقع الحادث عام 2015 بسبب خلاف على مكان وقوف السيارة ، في جريمة وصفها أوباما بالقتل الوحشي والشنيع .