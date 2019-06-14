مواطن ينقذ سيدة كويتية من تعذيب زوجها بسبب ورقة

خالد الظفيري(صدى):

نجح سعودي في انقاذ سيدة كويتية حبسها زوجها داخل غرفتها بمنزلهما في الكويت ، عقب الاستجابة لاستغاثتها عبر ورقة بتهديد زوجها بقتلها وقام بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الزوج وتحرير السيدة .

وكشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل الواقعة ، بأن سيدة كويتية حبسها زوجها داخل غرفتها، وقام بتعذيبها وهددها بالقتل، فقامت بكتابة أوراق استغاثة ذكرت فيها مأساتها وأرفقت عنوانها وألقتها من نافذة غرفتها لعل أحدا يراها فينقذها.

وتابعت ، أن إحدى الأوراق سقطت على رأس مواطن سعودي كان يمر في المكان بالصدفة، وعندما قرأها أبلغ الجهات الأمنية الكويتية عن الواقعة وزوّدهم بالورقة التي سقطت عليه من ضمن أوراق كثيرة ملقاة في المكان.

وأضافت أن رجال الأمن توجهوا إلى العنوان المذكور في الورقة للتأكد من صحة ما جاء فيها، وطرقوا الباب فخرج لهم الزوج، حيث طلبوا منه السماح لهم أن يتأكدوا من سلامة زوجته، فأخبرهم بأنها نائمة وهي بخير، إلا أنهم أصروا على مقابلتها فقام بإخراجها فأشارت إليهم بعلامة تؤكد أنها ليست بخير، وفهم رجال الأمن إشارتها فألقوا القبض على الزوج، وسط مقاومة شديدة منه.