بالفيديو.. ” بدور البراهيم ” تظهر بلحية وشنب وتدافع عن نفسها

الرياض(صدى):

أثارت عارضة الأزياء “بدور البراهيم ” الجدل مجدداً خلال ردها على الإنتقادات التي طالتها بسبب الفيديو الذي نشرته أثناء جلوسها في بانيو الحمام وهي تمسك برغوة الصابون .

ونشرت “بدور ” فيديو لها وهي بشنب ولحية وترد على منتقديها بدعوى أنها لو كانت رجل ما تعرضت لأي إنتقاد .

في المقابل ، اتهمها المتابعون بتعمدإثارة الجدل والسعي لتحقيق الشهرة على وسائل التواصل الإجتماعي .

وقالت “البراهيم ” في الفيديو : بالله عليكن رغوة صابون حاطة يدي وقاعدة أحركها.. يعني حتى الرغوة ماسلمت منهم.. حبايبي الي مو متقبلين سنابي ارجوكم اطلعوا .

ودافعت عن نفسها قائلة : أنا أحس إن سنابي عادي جدا.. الله يصلحكم النظافة صارت جريمة والروقان كمان .

واختتمت : أحسنوا النوايا.. لو أنا شاب ماكان حدا اتكلم عن رغوة بس عشان أنا بنت.. يعني البنت كل شي تسويه حرام وممنوع .. بطلوا تفكيركم الوسخ هذا .